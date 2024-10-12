محمد منير يثير تساؤلات بسبب غيابه عن تكريم مهرجان الموسيقى العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار "الكينغ" محمد منير تساؤلات بسبب غيابه عن تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، الجمعة، لأسباب قيل إنها "شخصية"، في حين ظهر بصور من زفاف ابنة إعلامية مصرية في اليوم ذاته.

وتسلم تكريم منير في مهرجان الموسيقى العربية الموسيقار فتحي سلامة بالنيابة عنه، وفيما بدا رداً على مخاوف محبي الفنان المصري، بشأن تطورات وضعه الصحي، أطل "الكينغ" في لقاء نشرته الإعلامية المصرية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وفي اللقاء الذي أجرته سهير في منزله بالقاهرة، ونشرته الجمعة، قال منير: "أنا بخير وزي الجن"، وبدا الفنان المصري مرتاحًا وعفويًا، بينما يقدم شرحًا عن بعض مقتنيات منزله الفنية، وتحدث عن حبه لوطنه مصر.

وبدا لافتًا، ظهور محمد منير في صور نشرتها سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبت، من زفاف ابنة زميلتها الإعلامية رولا خرسا، الذي تزامن مع تكريم منير في مهرجان الموسيقى العربية، الذي تغيب عنه "الكينغ".

واحتفل محبو محمد منير بعيد ميلاده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأثار الفنان المصري قلق جمهوره حول وضعه الصحي، بعد اعتذاره عن حفل جماهيري كان من المقرر أن يقيمه في الإسكندرية أواخر آب/ أغسطس الماضي.



