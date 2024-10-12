نبيلة عبيد تعلن من الرياض عن عودتها للدراما في مسلسل سعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت النجمة المصرية نبيلة عبيد، عودتها للدراما، بعد سنوات من الغياب، في مسلسل سعودي، بعنوان "جذوة"، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الجمعة، من المؤتمر الصحفي لإطلاق المسلسل في الرياض.

وستكون نبيلة بطلة المسلسل، الذي سيشارك فيه فنانون مصريون وسعوديون، وهو من إنتاج الكاتب والمُنتج السعودي خالد الراجح، وذلك بحسب ما كشفت النجمة المصرية، في منشورها على إنستغرام.



ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل إضافية عن المسلسل، باستثناء كونه يتألف من 7 حلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريبًا في الرياض.

وتعود أحدث مشاركات نبيلة عبيد في الدراما التلفزيونية، إلى موسم دراما رمضان 2020، في المسلسل الكوميدي "سكر زيادة"، الذي جمعها لأول مرة مع نادية الجندي، ولم يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا وقتها، كما لم يحظَ برضا النقاد.

