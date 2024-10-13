موسم الرياض الخامس يبدأ فعالياته بنزال "تاريخي" وحفل موسيقي عالمي

نشر الأحد ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلقت فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض، السبت، بنازلات ملاكمة، من بينها نزال وُصِف بالـ "تاريخي"، وكذلك أول نزال ملاكمة نسائي عالمي يقام في السعودية، وحفل موسيقي مبهر أحياه نجوم راب أمريكيون، وستمتد فعاليات الموسم إلى آذار/ مارس 2025.

وتوج الملاكم الروسي أرتور بيتربييف بلقب الوزن الخفيف- الثقيل في النزال الرئيسي لـ IV Crown Showdown، الذي شهده افتتاح موسم الرياض الـ 5، متغلباً على مواطنه ديميتري بيفول.

فازت الأسترالية سكاي نيكولسون على البريطانية رافين تشابمان، من فئة الوزن الريشة للسيدات، في أول نزال ملاكمة نسائي عالمي، يقام في السعودية.

وألهب نجوم موسيقى الراب الأمريكيون، بستا رايمز، وميسي إليوت، وسيارا، أجواء حفل الافتتاح، بينما كانت سماء الرياض تتزين بالألعاب النارية، وعروض طائرات الدرون.



وستقام فعاليات موسم الرياض بنسخته الـ 5، على مساحة تتجاوز 7.2 مليون متر مربع، ويشهد إقامة 11 بطولة عالمية و 10 معارض ومهرجانات.

وكشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، مؤخراً، عن قائمة بحفلات موسيقية سينظمها الموسم هذا العام، ويحييها نخبة من نجوم الغناء في العالم العربي.



