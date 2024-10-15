(CNN)-- تم رفع ما لا يقل عن 6 دعاوى قضائية جديدة، الاثنين، ضد الموسيقي والمنتج الأمريكي شون كومز، تتهمه بالاعتداء الجنسي على رجال، ونساء، وصبي يبلغ من العمر 16 عاما.

وتم رفع جميع الدعاوى من طرف مجهول أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

وتعد الدعاوى القضائية الأخيرة جزءًا من موجة الدعاوى القضائية المتوقعة ضد كومز من قبل المحامي توني بوزبي المقيم في هيوستن، والمستشار المشارك أندرو فان أرسديل، اللذين قالا سابقًا إنهما يمثلان ما لا يقل عن 120 ضحية مزعومة لكومز بما في ذلك القُصَّر.



