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تحديد موعد محاكمة شون كومز بقضية الابتزاز والاتجار بالجنس

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(CNN)-- سيمثل الموسيقي والمنتج شون "ديدي" كومز، المتهم بالتآمر للابتزاز، والاتجار بالجنس، والنقل لممارسة الدعارة، للمحاكمة في 5 أيار/ مايو 2025، وذلك وفقًا لما حدده القاضي في جلسة استماع بالمحكمة في نيويورك، الخميس.

وحضر كومز، الذي دفع ببراءته، الجلسة في قاعة المحكمة وكذلك العديد من أفراد عائلته،  وابتسم لهم ملوحًا بيديه، بينما كان يرتدي قميص السجن، وكاحله مقيد بالأغلال، خلال اقتياده إلى القاعة.

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وقالت المدعية إميلي جونسون إن الادعاء يتوقع أن تستمر قضيته 3 أسابيع، لكنها أضافت أن لائحة الاتهام البديلة يمكن أن تؤثر على طول المحاكمة، مما يعني إمكانية إضافة اتهامات أو متهمين إضافيين إلى القضية.

وقال محامي كومز، مارك أغنيفيلو، إنهم سيطرحون قضية دفاع من المحتمل أن تستغرق أسبوعًا واحدًا.

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وقال القاضي آرون سوبرامانيان أيضًا إنه سيصدر أمرًا يمنع الجانبين من الإدلاء بتصريحات حول المواد السرية لهيئة المحلفين الكبرى، وغيرها من الأدلة غير العامة في القضية. وطلب من محامي كومز صياغة مقترح.

ويأتي الأمر بعد أن قدم محامو كومز، الأربعاء طلبًا يتهمون فيه الحكومة بتسريب مقطع فيديو لكومز وهو يضرب صديقته السابقة، لشبكة CNN، دون أن يقدموا أدلة على ادعاءاتهم.

وبعد ساعات، كتب داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إلى القاضي أن " الفيديو لم يكن بحوزة الحكومة قبل نشره بواسطة CNN"، لذلك لا يوجد "أساس واقعي"  لادعاءات محامي كومز، ورفضت  الشبكة التعليق.

ويُظهر مقطع الفيديو الخاص بمراقبة الفنادق لعام 2016، والذي نشرته شبكة CNN حصريًا في أيار/ مايو الماضي، كومز وهو يسحب ويركل صديقته آنذاك كاسي فينتورا.

وأنكر كومز في البداية مزاعم إساءة معاملة فينتورا، والتي تم تضمينها في الدعوى القضائية التي رفعتها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 قبل نشر الفيديو، واعتذر بعد النشر.

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كما طلب محامي كومز من القاضي، الأربعاء، النظر في استثناء اللقطات من المحاكمة.

ووصفت  المدعية جونسون الاقتراح بأنه "وسيلة لمحاولة استبعاد دليل دامغ"، وقال القاضي إنه سيتخذ قرارًا بشأن جلسة استماع محتملة بشأن التسريبات الإعلامية المزعومة، بعد قراءة الحجج القانونية.

وكان مثول كومز أمام المحكمة الخميس هو الثالث له منذ اعتقاله، والأول أمام القاضي سوبرامانيان، وهو فقيه قانوني رشحه الرئيس بايدن، وكان على مقاعد البدلاء منذ العام الماضي، وتم تكليفه بالقضية الأسبوع الماضي بعد أن تنحى القاضي أندرو كارتر.

وقال محامو كومز إنهم يريدون المثول أمام المحكمة بسرعة بعد رفض الإفراج عنه بكفالة مرتين.

وينتظر كومز المحاكمة في الحجز الفيدرالي في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.

ومن المقرر أن يمثل كومز أمام المحكمة في 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

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