عاد على كرسي متحرك.. عبدالله الرويشد يصل الكويت محاطا بمحبيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- محاطاً بمحبيه الذين كانوا في استقباله بالمطار، وصل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد إلى الكويت، الخميس، بعد رحلة علاجية استغرقت 6 أشهر في ألمانيا.

وظهر الرويشد لحظة وصوله إلى المطار، على كرسي متحرك، وغير قادرٍ على تحريك إحدى يديه، بحسب ما كشفت مقاطع فيديو نشرها حساب "روتانا" الرسمي على منصة "إكس".



ورصدت الكاميرا عناقًا حارًا بينه وبين المطرب الكويتي نبيل شعيل، الذي رحب بعودة رفيق دربه إلى أرض الوطن، بمقطع من أغنية الرويشد "تصّور"، أدّاها شعيل بصوته، ونشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام قبيل وصوله.

وتزينت شوارع الكويت بلافتات ترحب بعودة الرويشد إلى بلاده، وتم تنفيذها بمبادرة من "روتانا"، وساهم فيها العديد من الشركات الكويتية.

وشاركت أسيل ابنة عبدالله الرويشد عبر حسابها على منصة "إكس" صورة لإحدى تلك اللافتات التي وقعتها الفنانة الإماراتية أحلام باسم "أم فاهد" ترحيباً بعودة المطرب الكويتي.

وتعرض الرويشد لوعكة صحية في فبراير/ شباط الماضي، وسافر بعدها في رحلة علاجية إلى ألمانيا، وحظيت عودته إلى وطنه، بترحيب حار من الكويتيين على مواقع التواصل.