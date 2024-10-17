نشر الخميس ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2024

بالزغاريد.. شاهد أول ظهور للأميرة رجوة بعد الولادة خلال مغادرة مدينة الحسين الطبية

شاهد انطلاق الأمير الحسين والأميرة رجوة في "الموكب الأحمر" من قصر زهران إلى قصر الحسينية

لحظة تبادل الأمير الحسين الخواتم مع الأميرة رجوة في قصر زهران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا ردة فعلها وزوجها على هتاف أحد المشجعين في مباراة الأردن وسلطنة عُمان، الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول هتاف أحد الحضور: "ستي رجوة الله يخليكي.. سيدي حسين طاير فيكي"، وظهور ابتسامة من الأميرة رجوة والأمير الحسين على ذلك.

ووصف نشطاء الأميرة رجوة بـ"وجه الخير" بعد فوز المنتخب الأردني على نظيره العُماني وسط مطالبات لولي العهد الأردني بأن يحضرها في مباريات المنتخب لأن "وجهها خير".

وفاز منتخب الأردن على نظيره العُماني برباعية نظيفة، سجّلها يزن النعيمات (هدفين) وزميله علي علوان (هدفين)، في الدقائق 26 و49 54 و87 من زمن المباراة.