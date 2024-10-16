نشر الأربعاء ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2024

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن وجهوا مطالبات لولي العهد بعد ظهور الأميرة في مباراة المنتخب الأردني ونظيره العُماني.

ووصف نشطاء الأميرة بـ"وجه الخير" بعد فوز المنتخب الأردني على نظيره العُماني وسط مطالبات لولي العهد الأردني بأن يحضرها في مباريات المنتخب لأن "وجهها خير".

مباراة جمعت منتخب "النشامى" مع منتخب عُمان، على أرض استاد عمّان الدولي، الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

.وفاز منتخب الأردن على منتخب عُمان برباعية نظيفة، سجّلها يزن النعيمات (هدفين) وزميله علي علوان (هدفين)، في الدقائق 26 و49 54 و87 من زمن المباراة.