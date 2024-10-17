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وفاة ليام باين.. هذا ما كشفه تشريح الجثة بشكل أولي

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موت ليام باين مغني فرقة "وان دايركشن" سابقًا.. إليك ما نعرفه للآن

(CNN)-- توفي ليام باين متأثرا بإصابات متعددة و"نزيف داخلي وخارجي"، بحسب ما كشف تقرير التشريح الأولي لجثة المغني الراحل، والذي اطلعت عليه شبكة CNN، بينما لا يزال تقرير فحص السموم معلقًا، ومن المنتظر أن يصدر مكتب المدعي العام المسؤول عن القضية بيانًا رسميا في وقت لاحق بمزيد من التفاصيل.

وكان المغني والعضو السابق في فرقة "One Direction " قد فارق الحياة، عن عمر 31 عامًا، الأربعاء، بعد سقوطه من الطابق الثالث بفندق في بوينس آيرس، وفقا لبيان صادر عن شرطة العاصمة الأرجنتينية حصلت عليه CNN.

وأصدرت عائلة ليام باين بيانًا عبرت فيه عن حزنها لوفاته، وطلبت العائلة "الخصوصية والمساحة في هذا الوقت الفظيع"، وفقًا لوكالة أنباء PA Media البريطانية.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في الأرجنتين في بيان لشبكة CNN، أن السفارة تدعم عائلة وعلى اتصال بالسلطات المحلية.

وأشاد العديد من المشاهير بالمغني الراحل، وعبروا عن صدمتهم وحزنهم الكبيرين لوفاته.

وأجلت شركة الإنتاج التي تشرف على برنامج "Britain’s Got Talent"، عن تأجيل اختبارات أداء الموسم الجديد من البرنامج حزنًا على وفاته.

ونددت المغنية الإنجليزية ريبيكا فيرغسون، التي وصلت إلى نهائي البرنامج البريطاني "The X Factor" في العام الذي كانت فرقة "One Direction" تتنافس فيه أيضًا، بـ "استغلال النجوم الشباب وتربحهم" والآثار السلبية للشهرة في تكريمها للمغني ليام باين.

وكتبت فيرغسون في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، الخميس: "التقينا كلانا في محطة يوستون [في لندن] وتشاركنا سيارة الأجرة معًا إلى X Factor، شابًا بريئًا وغير متأثر بالشهرة.. لا يسعني إلا أن أفكر في ذلك الصبي الذي كان متفائلا ويتطلع إلى مستقبله المشرق في المستقبل".

وأضافت: "لو لم يقفز على ذلك القطار ويستقل سيارة الأجرة، أعتقد أنه كان سيظل على قيد الحياة اليوم".

وختمت فيرغسون بيانها بالقول: "لقد تحدثت لسنوات عن استغلال النجوم الشباب وتربحهم والآثار المترتبة على ذلك، ولا يزال الكثير منا يعيشون في أعقاب ذلك واضطراب ما بعد الصدمة.. ارقد بسلام يا ليام، أتمنى أن تجد السلام على الجانب الآخر وأن تحب والدتك وعائلتك".

وأذهل ليام باين الجماهير البريطانية لأول مرة عندما كان يبلغ من العمر 14 عامًا عندما كان في اختبار الأداء لـ "The X Factor" في عام 2008، وهو يغني أغنية "Fly Me to the Moon" لفرانك سيناترا.

وقال قبل أول اختبار له: "يجب أن أركز حقًا على دراستي، لكنني أفكر في الغناء كثيرًا"، ولاحقًا وقبل العروض المباشرة، طلب منه عضو لجنة تحكيم البرنامج سايمون كويل، التركيز على دراسته والعودة بعد عامين".

وفي عام 2010، عاد باين، الذي كان يبلغ من العمر 16 عامًا، لإجراء الاختبار الثاني له في "The X Factor"، وجمعت عضو لجنة التحكيم نيكول شيرزينغر في وقت لاحق بين باين وهاري ستايلز ولويس توملينسون ونيال حوران وزين مالك وشكلوا فرقة "One Direction".

واحتلت المجموعة المركز الثالث في المسابقة، ووقعت مع شركة تسجيلات كويل، وبدأت جولتها الأولى في العام التالي، ولا تزال "One Direction " واحدة من أفضل الفرق الموسيقية مبيعًا على الإطلاق في جميع أنحاء العالم.
 

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