"المدينة البعيدة".. هكذا تبدو النسخة التركية من مسلسل "الهيبة"

تيم حسن في أول لقاء مباشر مع أبناء بلده في دمشق... هل سيشارك في عمل سوري قريبًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبح بإمكان عشاق مسلسل "الهيبة" الشهير، أن يتابعوا النسخة التركية من العمل، بعنوان "المدينة البعيدة"، ومن بطولة ممثلين أتراك، وبرؤية تركية لأحداث الموسم الأول.

وتم إطلاق الإعلان الترويجي لمسلسل "المدينة البعيدة" بالتزامن من انطلاق عرضه على إحدى القنوات التركية، وتدور أحداثه في مدينة ماردين، في سياق مشابه لأحداث الموسم الأول من "الهيبة".

وبحسب الملخص الذي قدمته الشركة المنتجة للنسخة التركية: "تأتي (علياء ألبورا) إلى أراضي (ألبورا) في ماردين قادمة من كندا، مع ابنها البالغ من العمر 5 سنوات، وجثة زوجها المتوفى تنفيذًا لوصيته".

ويتابع الملخص: "على الرغم من أن (جيهان ألبورا) رئيس العائلة، غير مبالٍ بنضالات علياء، إلا أنه لا يسمح لها بأخذ طفلها بعيدًا. وبينما تواجه (علياء) ظلام الماضي، وتحفظ أسرار المنطقة وحقيقتها، تجد نفسها في صراع كبير مع عائلة زوجها".

ويؤدي الممثل أوزان أكبابا دور "جيهان" (جبل في مسلسل الهيبة، الذي جسد شخصيته الفنان السوري تيم حسن)، بينما تلعب الممثلة سينم أونسال دور "علياء" (عليا في الهيبة، التي جسدت شخصيتها الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم)، وتؤدي الممثلة غونكا سيلاسون دور والدة "جيهان" (أم جبل في الهيبة التي لعبت دورها الفنانة السورية القديرة منى واصف).

وكان المنتج اللبناني صادق الصباح، قد أكد لـ CNN بالعربية في 2019، أن إحدى شركات الإنتاج التركية الكبرى، تعمل على شراء حقوق إنتاج "الهيبة"، من شركة "سيدرز آرت برودكشن" المنتجة للعمل.



وتم إنتاج 5 مواسم من مسلسل "الهيبة" بين عامي 2017، و2021، حققت نجاحاً جماهيريًا كبيراً، خاصة في الموسمين الأول، والثالث، وكانت جميع الأجزاء من بطولة الفنان السوري تيم حسن، وإخراج سامر برقاوي، وتعاقب في البطولة النسائية للعمل، الممثلات اللبنانيات: نادين نسيب نجيم، ونيكول سابا، وسيرين عبد النور.

أما بطلة الموسم الرابع فكانت الممثلة السورية ديمة قندلفت، والخامس الممثلة اللبنانية إيميه صياح، وأدت الممثلة اللبنانية زينة مكي دور البطولة النسائية في النسخة السينمائية من العمل أمام بطل الفيلم الممثل السوري تيم حسن في عام 2022.

وكانت الفنانة السورية القديرة منى واصف بطلة كل مواسم "الهيبة"، والنسخة السينمائية من المسلسل بدور "أم جبل".