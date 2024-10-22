أبناء شون كومز "يقفون متحدين" في دعمهم لوالدهم

(CNN)-- عبر أبناء شون "ديدي" كومز عن دعمهم لوالدهم وسط المعارك القانونية التي يخوضها، وذلك من خلال بيانٍ شاركوه عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

وشارك كوينسي براون (33 عامًا)، وإخوته جاستن (30 عامًا)، وكريستيان (26 عامًا)، وتشانس (18 عامًا)، والتوأم جيسي وديليلا كومز البالغان من العمر (17 عامًا)، البيان مع صورة تجمعهم بوالدهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت في الصورة أيضًا أختهم لوف البالغة من العمر عامين، ووالدتها دانا تران، وجدتهما لأبيهما، جانيس كومز.

وجاء في البيان: "لقد دمر الشهر الماضي عائلتنا. لقد حكم عليه الكثيرون (في إشارة لوالدهم) وعلينا، على أساس الاتهامات ونظريات المؤامرة والروايات الكاذبة التي تحولت إلى عبثية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأعلن الأبناء دعمهم لوالدهم بالقول: "نحن نقف متحدين، وندعمكم في كل خطوة على الطريق. نحن نتمسك بالحقيقة، ونعلم أنها ستنتصر، ولن يكسر أي شيء قوة عائلتنا. نحن نفتقدك ونحبك يا أبي".

ويأتي هذا المنشور بعد يوم من رفع 7 دعاوى قضائية جديدة ضد شون كومز، وتجاوز عدد الدعاوى القضائية ضده الـ20 دعوى، بينما يحتجز حاليًا بانتظار محاكمته في نيويورك، بتهم التآمر للابتزاز والاتجار بالجنس والنقل لممارسة الدعارة. في حين دافع عن نفسه بأنه غير مذنب.