"أكبر بكثير من مجرد تهم جنسية".. على ماذا استحوذ العملاء الفيدراليون من منزل مغني الراب شون كومز؟

تم حقن بعضهم بـ"مهدئ للخيول".. عشرات من ضحايا "ديدي" يتهمونه بالاعتداء والاغتصاب

(CNN)-- تم رفع 7 دعاوى قضائية مدنية جديدة ضد شون "ديدي" كومز، اثنتان منها تتعلقان بضحيتين تقولان إنهما كانتا قاصرتين حينما تم تخديرهما والاعتداء عليهما من قبله.

ولأول مرة خلال موجة التقاضي المستمرة منذ عام ضد كومز، يتم الإشارة إلى مشاهير آخرين واتهامهم بالمشاركة في اعتداء مزعوم، على الرغم من عدم تحديدهم بالاسم.

وعندما تم الاتصال بممثلي كومز للتعليق، أحالوا CNN إلى بيان سابق من محاميه نفوا فيه المزاعم الواردة في الدعاوي القضائية التي تم رفعها.

وقال محامو كومز في البيان: "إنه وفريقه القانوني لديهم ثقة كاملة في الحقائق ودفاعاتهم القانونية ونزاهة العملية القضائية"، وأضافوا: "في المحكمة، الحقيقة سوف تسود: السيد كومز لم يعتد جنسيًا على أي شخص، سواء كان بالغًا أو قاصرًا، رجلاً أو امرأة".

وتشمل أحدث الدعاوى القضائية مزاعم بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي أو الضرب أو السجن الباطل من قبل كومز بين عامي 2000 و 2022 في نيويورك، ولوس أنجلوس ولاس فيغاس. ووقعت جميع الحوادث المزعومة في الحفلات التي يُزعم أن كومز استضافها. ثلاثة من المدعين هم من النساء وأربعة رجال، ويزعم الجميع باستثناء واحد أنهم تم تخديرهم من قبل كومز.

وتنضم الدعاوى القضائية المرفوعة، الاثنين، إلى الدعاوى القضائية الأخرى ضد كومز التي رفعها الأسبوع الماضي المحامي توني بوزبي المقيم في هيوستن، والمستشار المشارك أندرو فان أرسديل، حيث قالا في السابق إنهما يمثلان ما لا يقل عن 120 ضحية مزعومة لكومز، بما في ذلك القُصَّر.

واتهم المدعون الفيدراليون كومز بتدبير "مشروع إجرامي" من خلال إمبراطوريته التجارية التي انخرطت في الاتجار بالجنس والعمل القسري والاختطاف وعقود من الاعتداء الجسدي ضد النساء، من بين مزاعم أخرى. ودفع بأنه غير مذنب في التهم الفيدرالية المتعلقة بالاتجار بالجنس والابتزاز والنقل لممارسة الدعارة.

وكومز محتجز في نيويورك بانتظار محاكمته المقرر أن تبدأ في مايو/أيار 2025.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، طلب محاموه من القاضي الذي يشرف على قضيته الفيدرالية إصدار أمر بمنع الشهود المحتملين ومحاميهم من التحدث عن الاتهامات الموجهة ضد كومز.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تم رفع ما لا يقل عن 25 دعوى مدنية ضد كومز بادعاءات الاعتداء الجنسي أو سوء السلوك. تمت تسوية الدعوى الأولية، التي رفعتها صديقته السابقة كاسي فينتورا، في اليوم التالي. أما الحالات الأخرى فلا تزال نشطة. وقد نفى كومز هذه المزاعم.

وقال ممثلو الادعاء إن تحقيقاتهم الجنائية مستمرة ويمكن إضافة اتهامات إضافية أو متهمين في لائحة اتهام بديلة محتملة.