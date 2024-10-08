والدة شون كومز "مدمرة" بسبب الاتهامات الموجهة إليه

(CNN)-- دافعت جانيس والدة مغني الراب الأمريكي شون "ديدي" كومز، عن ابنها في بيانٍ أصدرته من خلال محاميها، الأحد، عبرت فيه عن "صدمتها"، وقالت إنها "مدمرة وحزينة للغاية بسبب الاتهامات" ضد ابنها، الذي يواجه عدة تهم منها "التآمر للابتزاز، والاتجار بالجنس".

وقالت والدة كومز : "إنه لأمر مفجع أن أرى ابني يُحكم عليه ليس بسبب الحقيقة، بل بسبب رواية مبنية على الأكاذيب.. إن الشهادة على ما يبدو إعدام علني لابني، قبل أن تتاح له الفرصة لإثبات براءته، وهو ألم لا يطاق، ولا يمكن وصفه بالكلمات".

كما تناولت جانيس كومز مقطع فيديو للمراقبة حصلت عليه شبكة CNN يظهر شون كومز، وهو يعتدي على صديقته آنذاك، المغنية كاسي فينتورا، في عام 2016 في أحد فنادق لوس أنجلوس.

وأشارت إلى ذلك في بيانها قائلة: "ربما لم يكن ابني صادقًا تمامًا بشأن أشياء معينة، مثل إنكار أنه مارس العنف مع صديقته السابقة عندما أظهرت مراقبة الفندق، خلاف ذلك.. في بعض الأحيان، تصبح الحقيقة والكذب متشابكين بشكل وثيق، لدرجة أنه يصبح من المرعب الاعتراف بجزء واحد من القصة، خاصة عندما تكون تلك الحقيقة خارجة عن المألوف، أو معقدة للغاية، بحيث لا يمكن تصديقها."

واعتبرت أن اختيار الفريق القانوني لابنها تسوية دعوى صديقته السابقة بدلاً من الطعن فيها حتى النهاية: "أدى إلى تأثير مرتد حيث استخدمت الحكومة الفيدرالية هذا القرار ضده، من خلال تفسيره على أنه اعتراف بالذنب".

ونفى شون كومز في البداية مزاعم إساءة معاملة فينتورا، والتي تم تضمينها في الدعوى القضائية التي رفعتها قبل نشر الفيديو، ولكنه اعتذر لاحقا بعد نشره قائلاً: "لقد شعرت بالاشمئزاز عندما فعلت ذلك".

وأضاف في رسالة فيديو وجهها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد بدأت في الذهاب إلى العلاج وإعادة التأهيل.. كان عليّ أن أطلب من الله رحمته وفضله، أنا آسف جدًا. لكنني ملتزم بأن أكون رجلاً أفضل كل يوم.. أنا لا أطلب المغفرة.. أنا آسف حقًا".



وسلطت قضية كومز الضوء على أسلوب الحياة المنسوب لقطب الموسيقى بعيدًا عن الأضواء.

وفي لائحة الاتهام، استشهد المدعون الفيدراليون بـاسم “Freak Offs”، المنسوب لشون كومز استخدامه خلال العروض الجنسية، التي اتهم فيها بتخدير وإكراه الضحايا على ممارسة أفعال جنسية، بدءًا من عام 2009 تقريبًا.

