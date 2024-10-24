دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واجهت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني بيلا حديد حملة ضدها على منصات التواصل في السعودية، تصاعدت بشكلٍ مكثف على منصة "إكس"، الأربعاء، تحت وسم "نرفض بيلا حديد في السعودية"، وذلك بعد إعلان عن استضافتها في مؤتمر للأزياء بالرياض.

وكان من المقرر أن يستضيف "Hia Hub" بنسخته الرابعة بيلا حديد مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في جلسة حوارية للحديث عن تجربتها كعارضة أزياء عالمية ورائدة أعمال، بحسب ما أعلنت عدة وسائل إعلامية سعودية معروفة.

وعند البحث عن تلك الأخبار على المواقع الإلكترونية لتلك الوسائل، تظهر رسائل تفيد بأن "الرابط غير صحيح"، ما يشير إلى حذفها، كما أن رابط برنامج فعاليات المؤتمر على الموقع الرسمي لـ "Hia Hub"، يخلو من الجلسة الحوارية لبيلا حديد، والتي كانت مبرمجة في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وعبّر العديد من السعوديين الناشطين على منصة "إكس" عن رفضهم لاستضافة بيلا في السعودية، وفسروا سبب رفضهم لاستضافتها، بـ "الإساءة للمملكة من خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص في حسابها الرسمي على إنستغرام تعود للعام 2019 " على حد تعبيرهم.

وبدا في الصورة كما لو كانت بيلا تمد حذاءها في أحد المطارات، باتجاه طائرات إحداها سعودية، والأخرى إماراتية، وفسر متابعون ذلك حينها بأنها تبدو وكأنها "تركل الأعلام المرسومة على ذيول الطائرات".

وكانت بيلا قد اعتذرت عبر حساباتها على مواقع التواصل، عن الصورة التي اعتبرتها "خطأ بريء"، وقالت رداً على اتهامها بالعنصرية وقتها: "أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي، وكذلك إخواني وأخواتي في جميع أنحاء العالم".

وأضافت قائلةً: "أقدم اعتذاري الصادق والشديد لأولئك الذين اعتقدوا أنني أوجه أي انتقاد لهم، لاسيما من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

ولم يصدر عن بيلا مؤخراً أي تعليق على الحملة الحالية ضدها في السعودية، أو ما يشير إلى الحدث الذي تم الإعلان سابقًا عن دعوتها إليه في المملكة.

