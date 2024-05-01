"عليك الذهاب للمفتي".. وزير الطاقة السعودي يثير تفاعلا برد على سؤال

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إجابة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان حول استخراج النفط من أفريقيا.

جاء ذك خلال جلسته حوارية بعنوان "أمن الطاقة: مستقبل الطاقة والتنمية المستدامة" ضمن ندوة رؤية مستقبلية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في السعودية، حيث سُئل الوزير سؤالا كان نصه: "بعض الدول يطلب منها إبقاء الغاز الطبيعي داخل أرضها وخصوصا في إفريقيا اليوم، لذا ألا يجب على هذه الدول أن تكون قدوة أم أن حرية الغاز الأمريكي حلال والغاز الإفريقي حرام؟"

ورد الوزير السعودي مازحا بالقول: "بالنسبة لهذا السؤال عليك أن تذهب إلى المفتي".

وتطرق الأمير عبدالعزيز بن سلمان لقضية التغيّر المناخي قائلا: "قضيتنا ليست الاعتراف بوجود مشكلة التغير المناخي، بل في كيفية التعامل معها بطريقة عادلة ومباشرة مع الأخذ في الاعتبار اختلاف الظروف الوطنية للدول"، مضيفا: "النقاش بشأن قضية التغير المناخي يجب أن يتسم بالواقعية والمنطقية لتمكين كافة الأطراف من التعاون في مواجهة هذه القضية العالمية".

ولفت الوزير السعودي قائلا: "لدى المملكة ثاني أدنى كثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان في العالم، وعلى الدول التي تحتل مراكز متأخرة أن تسير على نهجنا".