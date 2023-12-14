دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو بتصريحات لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وما قاله بختام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28".

وقال وزير الطاقة السعودي في التصريحات المتداولة التي أدلى بها لقناة "العربية بيزنس" إنه "تمت مراجعة نص بيان COP28، لافتا إلى أن الاتفاق لم ينص على التخلص الفوري أو المتدرج من الوقود الأحفوري، بل "عملية تحوّل".

وقال الأمير: "إذا كان هذه منهجية سلمية لمعالجة قضية المناخ.. قد يكون هذا أسلوبهم لكن.. لماذا أنت تحصرني في خيارات مناسبة لك؟ هي مناسبة لك أو لأن بيئتك المحلية تدعو لها هذا لا يعني أنه فيه مماثلة فما هو موجود الآن دفن موضوع التخلص الفوري ولا المتدرج دفن موضوع لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد الي هو المنهجية الفرعونية.."

وأضاف: "ولذلك الناس في حل في اختيارهم وأيضا مشروطة لأنه أيضا في النصوص نلقى معالجة لموضوع القدرات والإمكانيات وتوفيرها وان لا نتجاوز موضوع فرق الطاقة وهو أمر مهم ومشين كيف لدولة تعاني من فجوة وفقر طاقة تطلب منها أن تحط مفاعل نووي مثلا.."

ويذكر أن COP28 اختتم أعماله، الثلاثاء، بـ"اتفاق الإمارات" الذي يمهّد لاستجابة عالمية طموحة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس ويقدم خطة لمستهدفات عام 2030 ويدعو الأطراف إلى تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي إلى منظومة طاقة خالية من الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وذلك بهدف تحقيق الحياد المناخي، وشجع الأطراف على تقديم مساهمات محددة وطنياً تشمل كافة قطاعات الاقتصاد، واستهدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، وبنى زخماً لتأسيس هيكل جديد للتمويل المناخي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.