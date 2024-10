قصي خولي يقدم نسخة جديدة من برنامج "مَن سيربح المليون" بـ "أرض الأحلام"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن تلفزيون دبي عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الجمعة، عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج المسابقات الشهير "مَن سيربح المليون"، يقدمها الفنان السوري قصي خولي.

وظهر قصي في الإعلان الترويجي للبرنامج، في لقطات افتتاحية من استوديو البرنامج الشهير، ولقطات من أشهر معالم إمارة دبي، علق عليها الفنان السوري صوتيًا: "المليون حلم.. شاشة دبي تقدم لك الفرصة لتحقق حلمك.. هنا بأرض الأحلام دبي".

ويرتبط برنامج "مَن سيربح المليون" في ذاكرة المشاهدين العرب، بالإعلامي اللبناني جورج قرداحي، الذي قدم منه عدة مواسم عبر شبكة MBC، وهو النسخة المعربة من برنامج مسابقات البريطاني الشهير "Who wants to be a millionaire"، وعُرف شعبياً باسم "المليونير".

وكان قصي قد أثار فضول متابعيه بفيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام في تموز/ يوليو الماضي، يظهر فيه وهو يستكمل استعداداته للوقوف أمام الكاميرا، دون أن يكشف طبيعة مشروعه الجديد.

وعلى الصعيد الفني، يستعد الممثل السوري قصي خولي لخوض تجربة الدراما التركية المعربة لأول مرة، بالشراكة مع الممثلة السورية ديمة قندلفت.