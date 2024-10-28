عناق ودموع.. لحظات مؤثرة بين أديل وسيلين ديون في لاس فيغاس

(CNN)-- عاشت النجمتان أديل وسيلين ديون لحظات مؤثرة خلال حفل للمغنية البريطانية أحيته في "الكولوسيوم" بقصر "سيزار" في لاس فيغاس مؤخراً، حيث انفجرت أديل بالبكاء حينما توجهت لتحية ديون التي حضرت حفلها، بينما كانت الأخيرة تمسح دموعها بعد عناقٍ مؤثر.

وحققت مقاطع فيديو وثقت هذه اللحظات العاطفية بين النجمتين، تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

فبينما كانت أديل تؤدي أغنيتها "Easy On Me" تأثرت بشكل واضح عند رؤية ديون بين الجمهور.

ونزلت أديل من على خشبة المسرح وتوجهت لتحية ديون، وعند الاقتراب منها انفجرت بالبكاء وعانقتها، بينما كانت الأخيرة تمسح دموعها، وسط تفاعل الجمهور.

وبعد عودة أديل إلى المسرح وجهت التحية لديون، ووصفتها بأحد الأشخاص المفضلين لديها على الإطلاق، وانحنت الأخيرة لتحية الجمهور الذي كان يصفق لها بحرارة.

وظهرت ديون في مقطع فيديو آخر من الحفل، وهي تتفاعل مع أديل، وتردد أغنياتها بصحبة أولادها.

ومن المُلفت أن المكان الذي شهد هذه اللحظات المؤثرة بين أديل وديون هو ذاته الذي تم إنشاؤه للنجمة الكندية منذ أكثر من عقدين من الزمن، عندما أطلقت لأول مرة سلسلة حفلات في لاس فيغاس تحت عنوان "يوم جديد"، وهذا ما أشارت إليه أديل في حفلها الأخير مؤكدة على أهمية ذلك بالنسبة لها، بحسب مقاطع فيديو أخرى متداولة من حفلها.

وأديل حاليًا في المرحلة الأخيرة من سلسلة حفلاتها في لاس فيغاس "عطلة نهاية الأسبوع مع أديل" التي بدأت في كانون الثاني/ يناير 2022، وتنتهي في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



