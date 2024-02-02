دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسفيرة المملكة في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، وهي تقلّد الملحق العسكري السعودي رتبته الجديدة.

الصور المتداولة نشرتها سفارة السعودية في واشنطن على صفحتها الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا) بتعليق: "قلدت سمو السفيرة (ريما بنت بندر)، الملحق العسكري في السفارة اللواء الطيران الركن سلمان بن عوض الحربي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء طيران ركن".

ويذكر أن الأميرة ريما بنت بندر سبق وتصدرت المواضيع التي أثارت تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وكان لها العديد من التصريحات التي طالبت فيها بالعمل أكثر لرؤية تغييرات في نظام ولاية الرجل على المرأة في السعودية واصفة قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في المملكة بأنه يمثل أكثر من "قمة جبل الجليد".

وعملت الأميرة ريما كمستشارة في مكتب ولي العهد، كما عملت كوكيلة للتخطيط والتطوير في الهيئة العامة للرياضة، وحصلت على شهادة بكالوريوس الآداب من كلية مونت فيرون بجامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الامريكية عام 1999م، وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أصدر العام 2019 أمرا ملكيا باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة للمملكة في أمريكا وذلك خلفا للأمير خالد بن سلمان، الذي عين نائبا لوزير الدفاع السعودي، حينها.