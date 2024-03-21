سفيرة السعودية في أمريكا حول غزة: لا يمكننا الحديث عن اليوم التالي بينما يستمر القتل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت سفيرة المملكة العربية السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورها تجلس بين وزيرين خلال مراسم استقبال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لوزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن.

وألقت الصور المتداول للأميرة ريما بنت بندر الضوء على المكانة التي وصلت لها المرأة السعودية بعد توليها منصب سفيرة المملكة في واشنطن وتصبح أول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.

وسبق للأميرة ريما قد روت ردة فعل الأمير محمد بن سلمان خلال أحد الاجتماعات ورؤية النساء يجلسن بالخلف، حيث قالت في مقابلة تعود لأبريل/ نيسان الماضي وأجرتها على قناة MBC: "دخل الأمير محمد وسمع منا وش الخطط حقتنا بعدين لف وناظر ولقى البنات السيدات قاعدين بآخر الصالة قال ليش قاعدين ورا؟ طبعا ما حد رد.. ليش قاعدين ورا مو عشان أحد قال لنا نقعد ورا بس حسينا ان مكاننا ورا.."

وأضافت الأميرة في المقابلة ذاتها: "ما هو كلمة لازم تنقال هو إحساس وبما انه أحد شاركنا بهذا الشي ما نبغى نزعج أحد، فإحنا كنا مقدرين أنه أحد أصلا قال لنا تعالوا فخلنشتغل.. سؤاله (محمد بن سلمان) ليش قاعدين ورا؟ الصراحة ما حد رد، قال: صوتكم مسموع؟ قلنا نعم طال عمرك، طلع، الصراحة نفسنا كله طار، غلطنا ما غلطنا؟ زعل ما زعل؟ سوينا صح؟.. ثاني يوم كل وحدة فينا قاعدة قعدت تفكر ليش استغرب أننا قاعدين ورا؟ بعدين السؤال صار حنا ليش قعدنا ورا.."