دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس الفنان حسين فهمي المؤتمر الصحفي للإعلان عن فعاليات الدورة الـ45 ، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الأحد، وذلك قبل ساعات قليلة من استقباله المعزين بوفاة شقيقه الراحل مصطفى فهمي.

وبدا وجه الفنان المصري مثقلاً بالحزن خلال ترأسه فعاليات المؤتمر الذي حضره عدد من نجوم وصناع السينما المصرية، إلى جانب العديد من الصحفيين المصريين، ومراسلي وسائل الإعلام العربية والعالمية في مصر.

وشرح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ملابسات تأجيل الدورة الـ45 من المهرجان، العام الماضي، بسبب ما يحدث في غزة، وأوضح أن التأجيل لم يكن ممكنًا للعام الثاني على التوالي، وأعاد التأكيد مجددًا على ضرورة التقيد باللباس "الأسود" الرسمي للرجال لحضور حفلي الافتتاح والختام، بما في ذلك الصحفيين والمصورين.

وتم الكشف خلال المؤتمر الصحفي عن البوستر الرسمي للدورة الـ45 من المهرجان، والشخصيات التي سيتم تكريمها هذا العام، وهم: المخرج المصري يسري نصرالله بـ"جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر"، والفنان المصري أحمد عز بـ"جائزة فاتن حمامة للتميز"، والمخرج البوسني دانيس تانوفيتش رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

وسيكون الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" لرشيد مشهراوي فيلم افتتاح المهرجان، في أول عرض عالمي للفيلم.

وتنعقد الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويُعرض خلالها 194 فيلمًا، من 72 دولة.