هكذا بدا أحمد سعد بأولى حفلاته بعد خضوعه لجراحة عاجلة في الفك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أحمد سعد عودته لاستئناف نشاطه الفني، من خلال مجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، الإثنين، وذلك بعد خضوعه مؤخراً لجراحة عاجلة في الفك، اضطر بسببها للتوقف عن الغناء لفترة.

وعلق الفنان المصري على الصور بالقول: " بجد حمد لله على سلامتي".

كما نشر شارك أحمد عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو من الحفل الذي أحياه في القاهرة مؤخراً، وبدا فيه بصحة جيدة وقد استعاد قدرته على الأداء بطريقته المعهودة، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وكان أحمد سعد قد اعتذر بشكل مفاجئ خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن عدم المشاركة بمهرجان الموسيقى العربية في مصر، بسبب ظرف صحى طارئ.

وقتها، ذكر موقع بوابة صحيفة الأهرام الحكومية أن "الفحوصات الطبية التي خضع لها أحمد سعد كشفت عن معاناته من تآكل في عظام الفك العلوي وهبوط مستوى الجيوب الأنفية، مما يجعله يخضع لعملية جراحية عاجلة، تستلزم راحة ما يقرب من 14 يومًا".