يداً بيد.. راغب علامة وابنه لؤي يتصدران غلاف "فوغ" العربية للرجل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتصدر الفنان اللبناني راغب علامة وابنه لؤي غلاف مجلة "فوغ" العربية للرجل في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وتنشر المجلة حوارًا وصفته بالـ "صريح" بين الأب والابن حول الشهرة والأسرة والموضة.

ونشرت "فوغ" بالعربية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، صور الغلاف، وجلسة تصوير لراغب وابنه لؤي الذي دخل مجال عروض الأزياء مؤخراً، إلى جانب مقتطفات من الحوار، قال فيه الفنان اللبناني: "رغم التحديات التي واجهتُها في عملي وسفرياتي الكثيرة، بذلتُ جهدًا واعيًا كي لا تشعر عائلتي بأني بعيد عنهم... لقب الأب هو أغلى لقب في قلبي ومن أهم إنجازاتي".

وتوجه لؤي لوالده بالقول: "عندما كنتُ لا أنتهي من أداء واجباتي المدرسية، كنتَ أنت، مثل أي أب، تقتطع وقتًا من يومك لمساعدتي. لم تغب أبدًا عن وقت اللعب معي في الحديقة مهما كنت مشغولاً" بحسب الحوار الذي نشرته "فوغ" العربية.

وفي الحوار الذي دار بين الأب وابنه يسأل راغب: "ما إحساسك تجاه مصطلح (نيبو بيبي) الذي أطلقوه عليك؟" في إشارة إلى ابن المشاهير الذي يستفيد من شهرة والديه في تحقيق النجاح.

فيجيبه لؤي: "بصراحة، أتقبل ذلك. فلا شك في أن شهرة أحد الوالدين قد تتيح لك الفرص، ولكنها تقترن أيضًا بكثير من الضغوط والتوقعات. لذا، رغم امتناني للفرص التي أتيحت لي، أؤمن بأن عزيمتي وشغفي بما أفعله هما ما أكسبني المكانة التي بلغتها".

وعن تأثير والده ووالدته عليه، يقول لؤي لراغب: "لقد تعلمت منكما أيضًا أنه مهما كثرت مشاغل الحياة، فإن كون المرء صادقًا مع نفسه ومتمسكًا بقيمه أمر لا يقبل النقاش. يجب أن ينبع كل شيء من الأصالة والاحترام" بحسب الحوار الذي نشرته "فوغ" العربية.



