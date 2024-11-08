دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يرسل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45 رسالة دعم للفلسطينيين من خلال الاحتفاء بالسينما الفلسطينية، وذلك من خلال اختيار فيلم رشيد مشهرواي "أحلام عابرة" ليكون فيلم الافتتاح، إلى جانب إقامة برنامج خاص بعنوان "أضواء على السينما الفلسطينية"، وعرض مجموعة من الأفلام القصيرة التي تم تصويرها في غزة تحت عنوان "أفلام من المسافة صفر".

وفي فيلم "أحلام عابرة" الذي صورت أحداثه في بيت لحم: "يأخذنا سامي، البالغ من العمر 12 عاما، في رحلة ليوم واحد وليلة واحدة، برفقة عمه وابن عمه الأكبر سنتين بحثا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي".

وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، و"نكتشف من خلالها وما بحدث لهم وبينهم عبث الواقع، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقاتهم بأنفسهم والآخرين".

والفيلم من تأليف وإخراج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وبطولة: عادل ابو عياش، وإميليا ماسو، وأشرف برهوم. وسيكون عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ووصفه الفنان حسين فهمي رئيس المهرجان بـ "عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية"، واعتبر عرضه "رسالة دعم كبيرة" للفلسطينيين.

Credit: CIFF



"أضواء على السينما الفلسطينية"

وضمن هذا البرنامج الخاص عن السينما الفلسطينية يعرض ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 3 أفلام، وهي:

"سن الغزال" لـ سيف حمّاش وتدور أحداثه حول: "شاب من مخيم للاجئين ينطلق في رحلة خطيرة لتحقيق أمنية شقيقه الصغير: أن يرمي سنه اللبني في البحر".

"ولدت مشهورًا" لـ لؤي عواد ويروي حكاية "كامل الذي ينطلق في رحلة بحث عن حريته الشخصية ومساحته الخاصة، بعد أن لم يعد قادرًا على تحمل العيش مع والديه".

والفيلم الوثائقي "أحلام كيلو متر مربع" لـ قسام صبيح، وتدور أحداثه في جنين، حيث "يروي الناس من أجيال متعددة أشكال المعاناة المختلفة التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي وأشكال المقاومة المتنوعة التي يمتلكونها".

"افلام من المسافة صفر"

وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، "استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023. ويجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان"، وتتنوع بين الوثائقي والروائي.

وستمنح الأفلام المتنافسة في هذا البرنامج على جوائز تمنح بناء على قرارات لجنة تحكيم "أفلام غزة" المؤلفة من المنتج المصري غابي خوري، والممثلة السورية كندة علوش، والناقد المصري أحمد شوقي.

كما ستتنافس كل الأفلام الفلسطينية المعروضة في مختلف مسابقات وبرامج الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بما في ذلك مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة لجنة تحكيم "الفيلم الفلسطيني" وتضم كلًا من الإعلامي المصري عمرو الليثى، والفنان مصطفى شعبان، والمنتجة الفلسطينية ليالى بدر.

وستقام فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال الفترة الممتدة بين 13 و 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.