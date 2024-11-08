هكذا ردت جينيفر لوبيز على إشادة بن أفليك بها بعد أن وصفها بـ"المذهلة"

(CNN)-- اختارت جينيفر لوبيز الإشادة بكامل طاقم فيلمها الجديد "Unstoppable"، بدلاً من الرد بشكل خاص على إشادة زوجها السابق ومنتج الفيلم بِن أفليك بها، الأمر الذي اعتبر تأكيداً على احترافية الممثلة ونجمة البوب الأمريكية.

وقال أفليك في مقابلة أجريت معه مؤخراً: "جينيفر مذهلة.. لقد آمنا بالأشخاص المناسبين، وفيلم Unstoppable هو مثال آخر على ذلك".

وخلال إطلالتها على السجادة الحمراء في أحد عروض الفيلم، سُئلت لوبيز عن مدح زوجها السابق لأدائها، فأجابت: "أود أن أصف جميع الممثلين وكل من خلف الكواليس بأنهم مذهلون ورائعون"، وذلك بحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويروي فيلم "Unstoppable" قصة المصارع أنتوني روبلز، الذي ولد بساق واحدة وفاز بالبطولة الوطنية في عام 2011.

وقال أفليك في برنامج "Entertainment Tonight" عن الفيلم إنه "يتحدث عن نوع معين من الأشياء التي أعتقد أننا منجذبون إليها. نحن نؤمن حقًا بقوة رواية القصص عندما يرتبط الأشخاص المشاركون فيها ارتباطًا وثيقًا بالقصة".

وانفصل أفليك عن لوبيز منذ أشهر، وتقدمت الأخيرة بطلب فسخ زواجهما الذي دام عامين في أغسطس/ آب الماضي، في التاريخ الذي تزامن مع الذكرى السنوية لحفل زفافهما عام 2022.



