نيكول كيدمان "أفضل ممثلة" بمهرجان فينيسيا.. لكن فرحتها بالجائزة لم تكتمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--فازت نيكول كيدمان بجائزة "أفضل ممثلة" في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ 81، الذي اختتم فعالياته في إيطاليا، السبت، عن دورها في فيلم "Babygirl" للمخرجة هالينا رين، لكن وفاة والدة النجمة الأسترالية حرمتها من استلام الجائزة، التي أهدتها لها، بحسب بيان قرأته مخرجة الفيلم هالينا رين بعد تسلمها الجائزة بالنيابة عن كيدمان.

وفاز المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بجائزة "الأسد الذهبي" أرفع جوائز المهرجان، عن فيلمه الأول الناطق باللغة الإنكليزية "The Room Next Door"، وحازت المخرجة الإيطالية مورا ديلبيرو "الأسد الفضي"، وجائزة لجنة التحكيم الكبرى عن فيلمها "VERMIGLIO".

كما فاز المخرج الأمريكي برايدي كوبرت بجائزة "الأسد الفضي لأفضل مخرج"، عن فيلمه "The Brutalist".

وذهبت جائزة "أفضل ممثل" للفرنسي فنسنت ليندون، عن دورة في فيلم " The Quiet Son".

وجائزة "أفضل ممثل شاب" للممثل الفرنسي بول كريشر، عن دوره في فيلم "Leurs enfants après eux" (أولادهم من بعدهم)، للمخرجين الفرنسيين لودوفيك وزوران بوكيرما.

جائزة أفضل سيناريو إلى موريلو هاوزر وهيتور لوريغا عن فيلم " I'm Still Here" للمخرج البرازيلي والتر سالس.

وكانت جائزة لجنة التحكيم الخاصة من نصيب فيلم "April" للمخرجة الجورجية ديا كولومبيجاشفيلي.