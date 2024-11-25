أنجلينا جولي توضح لماذا لا يحب بعض أولادها الأضواء

(CNN)-- كشفت الممثلة والمخرجة الأمريكية أنجلينا جولي، سبب عدم حب بعض أولادها للأضواء، وذلك في ردها على سؤال مايكل ستراهان خلال إطلالتها في برنامج "صباح الخير أمريكا".

وكان ستراهان قد سألها عما إذا كان هناك أي شيء في حياتها يضاهي حب ماريا كالاس للغناء؟ في حديث تناول أحدث أفلام جولي "ماريا" الذي جسدت فيه شخصية مغنية الأوبرا اليونانية الراحلة.

وردت أنجلينا جولي، قائلة: "أمومتي.. سعادتي. يمكنك أن تأخذ كل شيء آخر مني.. لا شيء آخر يهم".

وفي حين كانت جولي نجمة لعقود من الزمن وأطفالها لديهم مواهب فنية واهتمامات مختلفة، قالت النجمة الأمريكية إن لا أحد من أولادها يريد أن يكون أمام الكاميرا.

وأوضحت "إنهم يتمتعون بخصوصية كبيرة، ابنتي شيلوه خاصة للغاية. لم يولدوا بخصوصية.. لذا آمل أن يتمكنوا من الحصول عليها وهم يكبرون".

وذلك في إشارة من جولي إلى أن أولادها وجدوا أنفسهم منذ طفولتهم تحت دائرة الضوء بسبب شهرتها وشهرة طليقها براد بيت.

ولدى جولي وبيت 6 أولاد هم: مادوكس، وباكس، وزاهارا (بالتبني)، وشيلوه، وفيفيان، ونوكس كأبناء بيولوجيين.



