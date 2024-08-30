(CNN)-- خاضت أنجلينا جولي تجربة مؤثرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، الخميس، عندما تم الترحيب بالنجمة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، بتصفيق حاد، بعد عرض فيلمها "ماريا" الذي يتنافس على جائزة "الأسد الذهبي" في الدورة الـ 81 من المهرجان.

وشوهدت جولي وهي تمسح دموعها، تأثراً بالتصفيق المطول تحية لها، بعد عرض الفيلم، بحضور مخرجه بابلو لارين.

"ويتناول فيلم "ماريا" جوانب من السيرة ذاتية لماريا كالاس، وهي واحدة من أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وتدور أحداثه في باريس خلال سبعينيات القرن الماضي، ويحكي قصة حياة كالاس المأساوية، والمضطربة، ويؤرخ لأيامها الأخيرة.

وسبق أن أخرج بابلو لارين فيلم "Jackie" لعام 2016 من بطولة ناتالي بورتمان بدور جاكلين كينيدي أوناسيس، و"Spencer" في عام 2021، من بطولة كريستين ستيوارت بدور الأميرة ديانا، وحصلت كلتا الممثلتين على ترشيحات لجائزة الأوسكار عن أدائهما.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي عن الفيلم الجديد، في وقت سابق من يوم الخميس، قالت جولي إنها كانت قادرة على التواصل مع كالاس بطرق مفاجئة.. وأشاركها ضعفها أكثر من أي شيء آخر"، وفقًا لما ذكره موقع People.

وأعلنت نتفلكس أن فيلم "ماريا" سيعرض على المنصة في وقتٍ لاحق.



