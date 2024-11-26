دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجّه أحمد سعد رسالة مؤثرة لشقيقه عمرو بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال صورة لهما نشرها المطرب المصري عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، الثلاثاء.

وكتب أحمد لعمرو تعليقًا على الصورة: "أخي العزيز لازم تعرف إني مهما اتعلمت هفضل محتاج أتعلم منك. ومهما كبرت وعليت ونجحت هتفضل بالنسبالى الأكبر، والأعلى، والأعظم .كل سنة وأنت طيب يا سيد الناس".

ورد الفنان المصري عمرو سعد على معايدة شقيقه بالقول: "تؤام الروح الغالي أحمد سعد.. ربنا يحفظك لينا ولجمهورك العظيم".

وحققت معايدة أحمد لشقيقه تفاعلاً بين محبي النجمين المصريين على مواقع التواصل.

وكان الشقيقان قد قدما معاً مؤخراً برنامج "بيت السعد"، واستضافا فيه نخبة من نجوم الغناء والتمثيل في مصر والعالم العربي، وتبادلا معهم الحديث حول وجهات نظرهم في الحياة والفن ضمن قالب كوميدي.

ويستعد عمرو للدخول في منافسات موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "سيد الناس" من بطولته تحت إدارة المخرج محمد سامي عن نص لخالد صلاح، ومن المقرر أن يؤدي أحمد أغنية تتر المسلسل.