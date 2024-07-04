"بيت السعد" يتصدر "الترند" في حلقته الأولى مع أحمد حلمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لايزال برنامج "بيت السعد" يتصدر "الترند" على منصات التواصل في مصر، بعد عرض حلقته الأولى، الأربعاء، واستضاف فيها الفنانان المصريان الشقيقان عمرو وأحمد سعد، الفنان المصري أحمد حلمي

ويُقدم البرنامج الحواري في قالبٍ كوميدي، تحت إدارة المخرج المصري محمد سامي، ويناقش فيه عمرو وأحمد سعد مع ضيوفهما، قضايا اجتماعية، وحياتية.

وتحدث أحمد حلمي ضيف الحلقة الأولى عن جوانب من حياته الشخصية، وأهمية العائلة بالنسبة له، وأعماله، وأمنياته للمستقبل.

كما أدى مشهدًا دراميًا مع الفنان عمرو سعد، وغنى مع مُضيفية أغنية "يا آه يا لا"، حققت تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل.

ويستضيف عمرو وأحمد سعد في الحلقة المقبلة الفنانة اللبنانية إليسا، ومن المنتظر أن يحل العديد من نجوم الفن في العالم العربي ضيوفًا على حلقات البرنامج الذي يذاع على قناة MBC1 ، يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ومن الضيوف الذين أُعلن استقبالهم في "بيت السعد": محمد هنيدي، أحمد السقا، منة شلبي، نادين نجيم، أحمد فهمي، مي عمر، و"أبلة فاهيتا".

