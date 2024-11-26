"مصر هنا".. محمد رمضان يرد على ترافيس سكوت بالمثل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مسح محمد رمضان اسم مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت من قائمة المشاركين في مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون، ووضع مكان اسمه عبارة "مصر هنا" باللغة الإنجليزية في منشور للفنان المصري عبر حسابه الرسمي على إنستغرام.

وذلك في ردٍ من مضان على قيام سكوت بمسح أسماء جميع المشاركين في المهرجان المرتقب، والإبقاء على اسمه، في منشور بحسابه على إنستغرام.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام باللغة الإنجليزية: "لم يقم ترافيس بمسح اسمي فحسب، بل قام بمسح أسماء جميع المشاركين في (كوتشيلا) ولهذا السبب قمت بمسح اسمه، واحتفظت باسمي مع جميع الفنانين الآخرين. أنا فخور بأن أكون بينهم، وسعيد بمشاركة هذا المسرح، وأتطلع إلى صنع التاريخ معًا".



وكان رمضان قد أعلن عن مشاركته في النسخة المقبلة من مهرجان "كوتشيلا" للموسيقى والفنون ، والمقرر إقامته في شهر نيسان/ إبريل 2025، بجنوب كاليفورنيا في أمريكا، إلى جانب نجوم عالميين على رأسهم: ليدي غاغا، وغرين داي، وبوست مالون، بالإضافة لترافيس سكوت.

وعبّر رمضان عن فخره بالمشاركة في المهرجان، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، إنه "متحمس جدًا لكوني جزءًا من (كوتشيلا) وأفتخر بأن أكون أول مصري يؤدي على خشبة المسرح".

وأضاف: "قبل هذه الخطوة، كنت قد حققت 4.6% من طموحي، والآن يمكنني أن أقول إنني وصلت إلى 4.7%".

ويحضر محمد رمضان لإطلاق ألبومه الأول قريبًا، وبدأ فعليًا الترويج لأغاني الألبوم في حساباته الرسمية على مواقع التواصل.