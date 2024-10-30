"الكينج و الأسطورة".. محمد رمضان يعلن عن تعاون مع محمد منير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام مؤخراً صورة تجمعه بالمطرب محمد منير، أعلن من خلالها عن تعاونٍ غنائي مرتقب بينهما.

وعلق رمضان على الصورة: "الكينج والأسطورة.. قريباً"، ولم يوضح الكثير من التفاصيل عن هذا التعاون باستثناء ذكر اسم الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن محمد رحيم، ونشر صورة تجمعه بهما.

كما شارك رمضان عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على انستغرام مقطعي فيديو من لقاء أجراه الروائي المصري أحمد مراد، أكد فيه الأخير على وجود مشروع فيلم سينمائي بينهما.

وأوضح مراد في اللقاء أن الفيلم ليس له علاقة بروايته "لوكاندة بير الوطاويط" التي كان رمضان نشر صورًا لغلافها خلال إعلانه عن وجود تعاون سينمائي بينهما.



