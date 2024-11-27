دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقام صناع فيلم "مين يصدق" لزينة أشرف عبدالباقي عرضًا خاصًا للفيلم في مصر، الثلاثاء، حضره نخبة من نجوم السينما المصرية، تمهيداً لانطلاقة عروض الفيلم في دور السينما قريباً.

وذلك بعد عرضه لأول في الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم آفاق السينما العربية.

Credit: Workshop Production EG

وحضر العرض الخاص للفيلم: أحمد حلمي، ويوسف الشريف، و أمير كرارة، و نقيب المهن التمثيلة في مصر أشرف زكي، وسيد رجب، ومحمد ممدوح، والفنانة لبنى ونس والدة بطل الفيلم يوسف عمر، وفنانون ومنتجون مصريون آخرون.

Credit: Workshop Production EG

كما حضره العديد من نجوم "مسرح مصر" السابقين ومن بينهم مصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، ومحمد أنور ممن أتوا للاحتفاء بأول الأفلام الروائية الطويلة لزينة ابنة عرّابهم الذي أطلق نجوميتهم الفنان أشرف عبدالباقي.

Credit: Workshop Production EG



وفيلم "مين يصدق" من بطولة الفنانين الشابين جايدا منصور وعمر يوسف، ويشارك فيه العديد من النجوم المصريين كضيوف شرف على الفيلم، ومن بينهم: شريف منير، وأشرف عبدالباقي، وأحمد رزق، إلى جانب مشاركة فنانين كثر آخرين.



وتدور أحداث الفيلم: "حول فتاة ثرية تواجه الإهمال من والديها لكن حياتها تتغير حينما تتعرف على شاب محتال. تشارك الفتاة حبيبها في عمليات نصب يتورطان من خلالها في العديد من المشاكل.. مما يضع قصة حبهما وأمورًا أخرى على المحك".



