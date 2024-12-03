"ساعته وتاريخه": تفاعل مع إعلان مسلسل مصري.. ما علاقة نيرة أشرف؟

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حقق الإعلان الرسمي للمسلسل المصري "ساعته وتاريخه" من إخراج عمرو سلامة، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل في مصر خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب عرضه، وما تم تداوله عن تطرقه في إحدى قصصه لمقتل الشابة المصرية نيرة أشرف بطريقة مأساوية.

ويروي المسلسل المرتقب بحسب صناعه قصصًا حول جرائم وقعت في مصر، تدور حول "أحداث حقيقية من ملفات المحاكم المصرية".

ووسط التفاعل الذي حققه الإعلان الرسمي للمسلسل، أثارت شروق شقيقة الشابة المصرية نيرة أشرف التي قتلت في حادثة مأساوية شغلت الرأي العام المصري في العام 2022، الجدل حول تطرق المسلسل لقصة مقتل شقيقتها.

وشاركت شروق صورًا لعنوان موقع إلكتروني زعم أن الممثلة المصرية مايان السيد ستجسد شخصية شقيقتها نيرة في المسلسل، في قصة ستروي حكاية "الجريمة البشعة".

وعبّرت شقيقة الراحلة نيرة عن استيائها من التطرق لقصة شقيقتها، دون الرجوع للعائلة، وهددت بلجوء العائلة للقضاء، وظهرت في فيديو عبر صفحتها في فيسبوك، تحدثت فيه عن "الرعب" والآلام التي عاشتها شقيقتها.

وتساءلت شروق عن الأساس الذي بُنيت عليه القصة، وقالت إن المسلسل من شأنه أن يعيد العائلة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

وتباينت ردود الفعل حول فيديو شروق، بين من اعتبر أنها مُحقة، ومن انتقد اعتراضها على المسلسل.

وفيما لم يصدر أي تعليق من صناع المسلسل حول تجسيد مايان السيد لشخصية نيرة أشرف، نفت الممثلة المصرية في تصريحات صحفية تجسيدها لهذه الشخصية خلال العمل.

وقالت مايان إنها تلقي الضوء من خلال الشخصية التي تجسدها في إحدى قصص مسلسل "ساعته وتاريخه" على معاناة الفتيات بشكل عام.



وسيعرض مسلسل "ساعته وتاريخه" قريبًا على شبكة DMC، ومنصة Watch It. ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الدراما المصرية، إضافة للعديد من الممثلين الشباب الذين شاركوا في برنامج المواهب التمثيلية المصري "كاستينغ".