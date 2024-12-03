"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في دور السينما مطلع 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر الإعلان الرسمي للفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الثلاثاء، تزامنًا مع استعداد صناعه للمشاركة في عدة مهرجانات سينمائية دولية، وتحديد موعد عرضه دور السينما في مصر والعالم العربي مطلع العام المقبل 2025.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج المصري خالد منصور، وشاركه في تأليفه الكاتب محمد الحسيني، ومن إنتاج محمد حفظي "فيلم كلينك"، ورشا حسني.، كما حصل على دعم من مؤسسة "البحر الأحمر السينمائي" السعودية.

ويجسد شخصية "حسن" الفنان المصري عصام عمر في تجربته السينمائية الأولى، ويشارك في بطولة الفيلم ركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، أحد مؤسسي فرقة "شارموفرز" الغنائية، وآخرون يحلون ضيوف شرف على الفيلم، بالإضافة لعدد من الممثلين الشباب.

وبعد عرض الفيلم ضمن برنامج "آفاق جديدة - إكسترا" من الدورة الـ 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي في أيلول/ سبتمبر الماضي، يشارك "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" في المسابقة الرسمية للدورة الـ 24 من مهرجان "سينما ميد" لأفلام البحر المتوسط في بلجيكا، و المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، والمسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، والمسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية.