نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فسرت الفنانة الإماراتية أحلام في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الأربعاء، سبب تكرار ارتدائها للفستان الواحد في أكثر من مناسبة، ووجهت رسالة للفتيات قوبلت بتفاعل واسع بين متابعيها على مواقع التواصل.

وقالت أحلام: "أعيد فساتيني لأني اشتريها بفلوسي مش هدية، ولا ألبسها مرة وأرجعها للبوتيك".

ووجهت رسالة للفتيات قائلة: "لا تضغطون على أهاليكم بالمصاريف، وحتى ولدي، وبناتي معودتهن على هالشي، وأوريهم شوفوا لبست هالفستان، ورجعت لبسته مرة ثانية، وأنا أحب اشيائي جدًا".

وشاركت أحلام مع تدوينتها صورة لها من منشور لإحدى متابعاتها، علقت عليها المتابعة بالقول: "فستان أحلام لبسته في برنامجها في حلقة أصالة، وعادي كررت الفستان، وما قالت شافوه"، وتساءلت "بنات تكررون نفس الفستان قدام نفس الأشخاص؟".

وردت أحلام على منشور المتابعة وقتها: "يا جماعة البنات صاروا يضغطون على أهلهم، وهذي حملة رح أكبرها قريبًا، وهدفها إن نحن ملابسنا الجميلة نقدر نكررها ونعيدها".

وتفاعل متابعو أحلام على نحو إيجابي عمومًا مع رسالتها، ومنهم من شكرها على مبادرتها.



