هكذا تفاعلت أحلام مع مبادرة الزفاف الجماعي بـ "موسم الرياض"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، عن استعدادها للمشاركة في إحياء الزفاف الجماعي المرتقب لشابات وشباب سعوديين بتنظيم من "موسم الرياض"، والذي أعلن عنه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية مؤخراً.

ووصفت أحلام المبادرة بـ "العظيمة"، وذلك في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، شاركها آل الشيخ، وقالت فيها :" والدعم مني للحدث أغني لهم إهداء مني لهم في هذي الليلة، حضور وبدون أي مقابل، وخيركم مغطيني، يستحقون بنات وشباب السعودية".

وشارك آل الشيخ أيضًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تدوينات للمغنين السعوديين، عبد الله رشاد، وعايض يوسف، وأميمة طالب، والمغني القطري فهد الكبيسي، وجميعهم أبدوا رغبتهم بالمشاركة في إحياء الزفاف الجماعي لـ " لـ300 عريس وعروسة"، بتنظيم من موسم الرياض.

كما أعلن سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا، أن الشركة ستساهم في إتاحة مسرح "محمد عبده أرينا"، ومجموعة من الفنانين لإحياء حفل الزفاف.



وكان تركي آل الشيخ قد أعلن مبادرة إقامة الزفاف الجماعي: "من ضمن استشعار موسم الرياض لمسؤوليته الاجتماعية تجاه شباب وبنات الوطن المقبلين على الزواج، ودعما لهم"، ودعا الشركات الوطنية ورجال الأعمال للمشاركة في هذا العمل الخيري.