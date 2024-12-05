جينيفر لوبيز تحدثت عن زياتها للسعودية وكواليس دورها بفيلم Unstoppable

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الممثلة ونجمة البوب الأمريكية جينيفر لوبيز إنها قضت وقتًا رائعاً في السعودية، وكانت سعيدة بوجودها هناك، في إشارة لأدائها خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في احتفالية مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب ضمن موسم الرياض بمرور 45 عامًا على انطلاقة مسيرته.

وأتى تصريح لوبيز في مقابلة لبرنامج "يحدث في مصر" على قناة MBC مصر، الأربعاء، تحدثت فيها عن تجسيدها لشخصية "جودي" والدة المصارع أنتوني روبلز في أحدث أفلامها .Unstoppable

وقالت عن دورها في الفيلم: "كان شرفًا كبيرًا لي أن أكون جزءًا من قصة أنتوني، وألعب دور (جودي)، وأعتقد أن الطريقة التي انتهجتها للعب الدور، كانت في التخلي عن أي شكل للأنا أو الذات".

وأضافت: " لحسن الحظ أتيحت لي الفرصة لقضاء وقت مع (جودي)، والتحدث معها، وكذلك التحدث مع أنتوني، ورؤية ديناميكية علاقتهما معًا، ورؤيتها بمفردها كامرأة وأم".

ورداً على سؤال ما الرسالة التي أن تأملين أن يحصل المشاهدون عليها من الفيلم؟ أجابت لوبيز: " آمل أن تصل إليهم رسالة (أنتوني)"، وأضافت: "إذا كنت تمتلك العقلية الصحيحة، ولم تستسلم، فبإمكانك أن تصبح شخصًا لا يقهر".

وقالت جينيفر لوبيز في ختام اللقاء أنها أحيت حفلاً في مصر، وربما تعود مرة أخرى.



