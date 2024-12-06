أنجلينا جولي أرادت أن تصبح منظمة جنازات قبل أن تتجه للتمثيل

(CNN)-- ربما نجحت أنجلينا جولي بشكل كبير في الأفلام وعلى المسرح، لكن التمثيل لم يكن في الواقع خيارها الأول، عندما كانت تخطط لمسيرتها المهنية.

وكشفت النجمة الأمريكية خلال إطلالتها في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"، الخميس، أنها درست ما يؤهلها لتصبح منظمة جنازات قبل أن تتجه للتمثيل.

وعندما سألها جيمي فالون: "لماذا؟ كيف؟"، مازحته قائلة: "ألا يبدو هذا منطقيًا؟" قبل أن تتعامل مع السؤال بجدية أكبر.

وأوضحت جولي: "لقد توفي جدي وتذكرت أنني فكرت، هذا ليس ما ينبغي لهم أن يكونوا عليه. يجب أن يكون هذا احتفالًا بالحياة - وبما أنني لست خائفة من الموت وكنت مرتاحة له، فقد اعتقدت أن هذا سيكون مسارًا مهنيًا رائعًا بالنسبة لي"، حسب قولها.

وعادت إلى المزاح قائلة: "يمكنني أن أجعل هذا أفضل. يمكنني أن أفعل شيئًا هنا".

ثم تحدثت النجمة البالغة من العمر 49 عامًا عن شائعات أخرى حول وظائفها البديلة، وعندما سُئلت عما إذا كان صحيحًا أنها فكرت في أن تصبح قائدة طائرة، قالت جولي: "نعم، أنا كذلك". وحصلت على رخصة الطيران في عام 2004، وفقًا للتقارير، وأضافت أن ابنها مادوكس أصبح الآن طيارًا أيضًا.

ولكن جولي نفت بشدة الشائعات التي تحدثت عن أنها فكرت في تقديم عروض كوميدية، قائلة: "هذا أمر غير مقبول بالتأكيد".

وأضافت: "أستطيع أن أتحمل حضور جنازة. وأستطيع أن أتحمل وجودي على ارتفاع 10 آلاف قدم في الهواء، ولكن لا"، قبل أن تشير إلى فالون وتقول: "ما تفعله أمر مرعب".

وأمضت جولي شهورا في تلقي دروس صوتية لتجسيد دور مغنية الأوبرا الأسطورية "ماريا كالاس" في أحدث مشاريعها، وهو فيلم السيرة الذاتية "ماريا".

وقالت خلال إطلالتها في البرنامج إنها لم تغن من قبل، مضيفة أنها كانت "متأكدة تمامًا" من أن الغناء كان أحد الأشياء التي لا تستطيع القيام بها.

وكشفت أنها اضطرت إلى تعلم الغناء، ولتهدئة توترها، كانت لديها "خطة رائعة" في بداية التصوير. وتابعت: "اعتقدت أنني أعرف ما سأفعله. سيكون الأمر ممتعًا، مثل هدية بداية الفيلم. سأشتري سدادات أذن للجميع"، قبل أن تعترف قائلة: "لكنني لم أفعل، كان علي الغناء".



