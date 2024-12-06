"مَلِكي".. منى زكي تشكر حلمي في تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشر الخميس ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الفنانة المصرية منى زكي بجائزة "اليُسر" الفخرية، في حفل افتتاح دورته الرابعة، بمدينة جدة السعودية، الخميس، إلى جانب فان ديزل، وإيملي بلانت، وعامر خان.

وألقت منى كلمة بمناسبة تكريمها قالت فيها إنها ترى دائمًا أنه من "حسن حظها" أنها "ولُدِت مصرية في بلدٍ يقدر الفن بكافة أشكاله"، وعبّرت عن فخرها "بحجم تقدير الفن في بلداننا العربية" بحسب قولها.



وتوجهت النجمة المصرية بالشكر لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي على تكريمها، وأبدت إعجابها بـ "حجم التطور الكبير والمذهل بصناعة الفن في السعودية" بحسب تعبيرها.



وأعربت منى عن فخرها أيضًا بحبّها وانتمائها لمهنة التمثيل، والفن بشكل عام، وسعادتها لكونها "امرأة عربية تعيش في منطقة محبّة للفن". وتمنّت أن "يسود الانتماء للسلام في كل بلاد العالم".

كما شكرت كل زملائها، من فنيين، وفنانين، ومخرجين، ومؤلفين، ومن هم أمام الكاميرا، أو خلفها، قائلة: "كلكم لكم الحق في هذا التكريم".

وفي لفتةٍ طريفة ضحكت منى قائلة: "وقبلكم كلكم أشكر زوجي، لأنه أكبر داعم لي، أكثر مُحب سانَدني، ووقف إلى جانبي، هو مَلِكي"، في إشارة لزوجها الفنان أحمد حلمي، وتوجهت له في ختام حديثها بالقول: "بحبك جدًا".

وافتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، فعاليات دورته الرابعة بحضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما العرب والعالميين، وكان من بينهم مايكل دوغلاس، وكاثرين زيتا جونز، وميشيل يوه، وويل سميث.

وقدم حفل الافتتاح الممثل والمخرج والكاتب السعودي حكيم جمعة، والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة.

ويترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المخرج الأمريكي سبايك لي، وتضم اللجنة: الممثل الكوري الجنوبي دانييل داي كيم، والممثلة التركية توبا بويوك أوستون، الممثلة البريطانية ميني درايفير، والمخرج المصري أبوبكر شوقي.

وعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي في افتتاح دورته الرابعة فيلم "ضي" للمخرج المصري كريم الشناوي.

وتمتد فعاليات المهرجان على مدى 10 أيام إلى 14 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



