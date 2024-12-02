مروان حامد يتحدث عمّا "يثير الاهتمام" في فيلم "الست" ويشيد بمنى زكي

نشر الاثنين ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث المخرج المصري مروان حامد عمّا "يثير الاهتمام" بفيلمه الجديد "الست" في مقابلة لمجلة "فارايتي" مؤخرًا، بمناسبة العرض المرتقب لـ 18 دقيقة من الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب.

وقال حامد إن "أكثر ما يثير الاهتمام" في الفيلم الذي يدور حول كوكب الشرق المطربة المصرية الراحلة أم كلثوم، هو "كيف تحوّلت هذه الفتاة الصغيرة التي كانت ترتدي زي الصبي في قرية فقيرة للغاية إلى هذه الأيقونة؟"

وأضاف: "هذا هو ما يدور حوله الفيلم حقًا. تحولها وصراعها مع المجتمع وكيف غيرت الطريقة التي يُنظر بها إليها، حتى ارتقت، وأصبح لقبها في العالم العربي (الست)، والذي يعني السيدة"، وأكد أن الفيلم يمثل رحلتها في إشارة لأم كلثوم.

وأردف قائلًا: "الفيلم أيضًا فرصة رائعة للتعمق في مخاوفها الداخلية، لأنها لم تكن امرأة خارقة. كانت لديها مخاوفها وتحقيق ما حققته لم يكن سهلاً".

وعن اختيار النجمة المصرية منى زكي لأداء الدور قال حامد: "هذا دور يتطلب الكثير من الجهد ويحتاج لشخصية تتمتع بقدرات منى. لقد قدمت أداءً رائعًا أعتقد أنه سيكون له تأثير عاطفي قوي على الجمهور".

وتطرق المخرج المصري في حديثه لـ "فارايتي" عن كواليس أداء منى وتحضيراتها للدور: "من حيث التحضير، خضعت منى لمدة عام كامل لدروس الغناء ودروس الحركة وتدريب اللهجة والعديد من بروفات المكياج".

وتابع: "كان عليها الجلوس على كرسي المكياج لمدة ست ساعات كل يوم قبل أن تبدأ الكاميرات. إنه دور يتطلب الكثير من الجهد لأنك لا تركز فقط على فترة واحدة من حياة أم كلثوم، بل تتنقل ذهابًا وإيابًا بين الكثير من اللحظات المختلفة".

وأعرب عن اعتقاده بأن: "النتيجة النهائية سوف يكون لها صدى قوي".

وتُعرض 18 دقيقة من فيلم "الست"، خلال مشاركة المخرج المصري مروان حامد في برنامج "ورشات الأطلسي" ضمن فعاليات الدورة الـ 21 من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب، التي تمتد إلى السابع من ديسمبر/ كانون الأول.

فيلم "الست من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج الشركة المتحدة وصندوق "بيغ تايم"، و"سينرجي فيلمز"، و"فيلم سكوير"، و"فيلم كلينك"،

وبطولة منى زكي.

ومن المقرر عرضه في دو السينما بمصر والعالم العربي في يونيو/ حزيران 2025.