دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي فعاليات دورته الرابعة في مدينة جدة السعودية، الخميس، بتكريم الممثلة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار فيولا ديفيس، والممثلة الهندية بريانكا شوبرا جوناس، كما شهد حفل توزيع الجوائز العرض العالمي الأول لفيلم "مودي" من إخراج جوني ديب.



ويعود ديب من خلال هذا الفيلم للإخراج السينمائي بعد قرابة الربع قرن، وتدور أحداثه حول ساعات عاصفة من حياة الفنان البوهيمي الإيطالي موديلياني، عاشها في شوارع باريس خلال الحرب العالمية الأولى، وحصل فيلم "مودي" على دعم من برنامج البحر الأحمر لتمويل الإنتاجات العالمية.

وإليكم القائمة الكاملة بجوائز الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي:

جائزة اليُسر الذهبية لِأفضل فيلم طويل: "الذراري الحمر" لـ لطفي عاشور.

جائزة اليُسر الفضّية للفيلم الطويل: "إلى عالم مجهول" لـ مهدي فليفل.

جائزة اليُسر لأفضل مخرج: لـ لطفي عاشور عن فيلمه "الذراري الحمر".

جائزة اليُسر لأفضل ممثّلة عن أدائها "المُذهل" في فيلم "سنو وايت" للمصرية مريم شريف.

جائزة اليُسر لأفضل ممثّل عن أدائه" المُبهر" في فيلم "إلى عالم مجهول": لـ محمود بكري.

جائزة اليُسر لأفضل كاتب سيناريو: لـ عدي رشيد كاتب فيلم "أنَاشِيْدُ آدَم".

جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائيّة: "لقتل حصان منغولي" لـ تاو تشيو.

جائزة لجنة التحكيم: "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" لـ خالد منصور.

جائزة اليُسر الذّهبيّة لأفضل فيلم قصير: "فقس" لـ علي رضا كاظمي بور و بانتا مصلح.

جائزة اليُسر الفضّيّة للفيلم القصير: "العازر" لـ بيزا هايلو لمّا.

تنويه خاص لفيلم: "اطفال البرزخ" لـ أحمد خطّاب.

جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي: "حالة من الصّمت" لـ سانتياغو مازا.

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم دولي: "جافنا الصّغيرة" لـ لورانس فالين.

جائزة الجمهور من فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي: فيلم "هوبال" لـ عبد العزيز الشلاحي.

جائزة شوبارد للنجم السعودي الصاعد: الممثلة السعودية رولا دخيل الله.



