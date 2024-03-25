مسلسلات رمضان 2024 .. ماذا ينتظر المشاهد في النصف الثاني من الموسم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "٢٠٢٤"، "جودر"، "فراولة"، "مليحة"، "بدون سابق إنذار"، و"بقينا اتنين".. 10 من مسلسلات رمضان 2024، اللبنانية والسورية، المصرية، والخليجية ستعرض خلال النصف الثاني من الموسم. ماذا ينتظر المشاهد؟

إليكم القصص والقنوات الناقلة:

٢٠٢٤

تعود "النقيب سما" بقوة لاستئناف عملها، بعد ما واجهته خلال العمل على القضية "٢٠٢٠"، والتي لا تزال تداعيها مستمرة بالنسبة لها، وستكون علاقتها بابنتها، وما ستواجهه من تحديات جديدة في عملها الأمني محوراً رئيسيًا للأحداث، وتتشابك وتصبح أكثر تعقيدًا مع ظهور شخصية "لؤي الديب" في حياتها.

المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، غابرييل يمين، كارمن لبس، طوني عيسى، وممثلين كثر آخرين، تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.

يعرض على: MBC مصر، وMBC دراما، MTV Lebanon ومنصة Shahid

بدون سابق إنذار

تنهار حياة الزوجين، حينما يصاب ابنهما بالسرطان، ليكتشف الزوج من خلال الفحوصات الطبية ما يعُقّد حياتهما بشكل أكبر.

المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

يعرض على: dmc TV ومنصة Watch IT

بقينا اتنين

بعد سنواتٍ طويلة من الزواج، يواجه ثنائي الانفصال، ما يترك آثاراً نفسية عليهما وعلى أولادهما الشباب، وبالأخص على الأم التي يتعين عليها تحدي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.

المسلسل من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وممثلين كثر آخرون، منهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

يعرض على قناة CBC و ومنصة Shahid

جودر

فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور حول الصياد المصري البسيط "جودر" الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وممثلين كثر آخرين، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

يعرض على: ON TV، قناة أبوظبي، ART، ومنصة Watch IT

خالد نور وولده نور خالد

يفاجأ "خالد نور" بشخص في عمره تقريبًا يدعي أنه ولده، لتبدأ مغامرات الاثنين الكوميدية في لحل هذا اللغز.

المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، وممثلين كثر آخرين، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.

يعرض على MBC مصر ومنصة Shahid

خطاف

قصة شاب إماراتي مكافح، يسعى لأن يكون بطلاً عالمياً في مجال الرياضات القتالية المختلطة، لكن تنقلب الظروف ما يضع أمامه عقبات كبيرة وتحديات خطيرة.

بطولة محمد مصطفى، عبدالله حيدر، فاتن أحمد، وممثلون كثر آخرون، تأليف محمد خميس ومسعود أمر الله، إخراج علي مصطفى.

يعرض على قناة أبوظبي

رحيل

تتورط "رحيل" بأزمات تقلب حياتها رأسًا على عقب، بعد أن كانت تعيش حياة هادئة.

المسلسل من بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، عارفة عبد الرسول، أحمد بدير، أحمد صيام، محمد كيلاني، وممثلين كثر آخرين، تأليف نادر سيف الدين، حسام حلمي، وباسم حسين، إخراج محمد عبد السلام.

يعرض على قناة أبوظبي

فروالة

موهبة فريدة في التسويق، تحولها من فتاة فقيرة إلى سيدة مجتمع ضمن سلسلة من المفارقات الكوميدية.

المسلسل من بطولة نيللي كريم، شيماء سيف، أحمد فهيم، علا رشدي، صدقي صخر، وممثلون كثر آخرون، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

يعرض على: dmc TV، ART، ومنصة Watch IT

كوبرا

صاحب ورشة لإصلاح السيارات يواجه بعض العقبات في حياته، تفرض عليه خوض الصراعات في بيئة شعبية.

المسلسل من بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، منة فضالي، محمد أسامة، دنيا ماهر، محمد ثروت، علاء مرسي، مجدي كامل، وممثلين كثر آخرين، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.

يعرض على: MBC مصر ومنصة Shahid

مليحة

تقرر عائلة الفتاة الفلسطينية "مليحة" العودة من ليبيا التي عاشوا فيها لسنواتٍ طويلة إلى قطاع "غزة"، عبر مصر، وخلال رحلة عودتهم يحدث ما لم يكن بالحسبان، لتكون العائلة على موعدٍ مع قدرٍ جديد، كما هو حال الفلسطينيين دائمًا.

المسلسل من بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين الخاص، أشرف زكي، أمير المصري، وممثلون كثر آخرون، تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يعرض على قناة ON، CBC، الحياة المصرية، مصر الأولى، المصرية، Ten، المحور، ومنصة Watch IT



