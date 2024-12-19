مكسيم خليل في سوريا.. "الجنرال عاد مبتسمًا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عاد الفنان السوري مكسيم خليل إلى سوريا، بحسب مجموعة صور ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، ومنها مقطع للإعلامي هادي العبدلله، ظهر فيه وهو يرحب بمكسيم الذي توجه عبر الكاميرا للسوريين قائلاً: "مبروك إلكم كلكم إنتوا كلكم.. مبروك".

وظهر في خلفية الفيديو صوت أصالة وهي تنشد أغنيتها الجديدة التي أهدتها لبلادها "سوريا جنة".

وكان بطل مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" قد كشف لـCNN بالعربية في 2021 عن تلقيه العديد من التهديدات من قبل موالين لنظام. بشار الأسد في سوريا قبل أن يضطر لمغادرتها، وبدأت تلك التهديدات مبطنة وتحولت الى تهديدات مباشرة بسبب تأييده للثورة ضد الأسد.

وقال مكسيم خليل خلال إطلالته الإعلامية على شبكتنا ببرنامج "شربل يستقبل"، في تصريحات أدلى بها للمرة الأولى، إن عدداً من المسلحين اعترضوه منذ عدة سنوات على الحدود بعد عودته من تصوير مسلسل في لبنان وهُدد بالسلاح.

الممثل السوري قال إنه قرر مغادرة سوريا بعد أن أجرى اتصالاً بأحد الأشخاص لمعرفة الهدف من التهديدات التي يتلقاها، فكان الرد بالتهديد المباشر، على حد وصفه.