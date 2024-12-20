أصالة تعلق على عودة مكسيم خليل لسوريا

نشر الجمعة ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت المطربة السورية أصالة على عودة الممثل السوري مكسيم خليل إلى سوريا، الخميس، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس".

وكتبت أصالة لمكسيم: "الحمد لله على سلامتك يا صديقي القريب ويا أخي الحبيب.. ما أحلاك وما أحلى اللي عم تعمله شو حلو وقديش اشتقلك بلدنا قدّ ما أنت مشتاق".

وذلك في إشارة من أصالة لمشاركة مكسيم في حملة يقودها فريق ملهم التطوعي، لجمع تبرعات خيرية، في بثٍ مباشر من ساحة الأمويين في قلب العاصمة السورية دمشق.

كما زار مكسيم خليل بحسب مقابلة أجراها مع تلفزيون سوريا عائلة غياث مطر أحد أبرز الناشطين السلميين في داريا، والذي قضى في سجون بشار الأسد، وكذلك حي جوبر بدمشق، ومناطق من ريف دمشق التي تعرضت لدمار هائل خلال السنوات الماضية من حكم الأسد.

ومن المقرر أن يشارك مكسيم في مهرجان "النصر"، الذي يقام في ساحة الأمويين، الجمعة 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد 12 يوماً على سيطرة الفصائل السورية على العاصمة، وسقوط حكم بشار الأسد.



