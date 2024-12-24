دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرق لبنانيون غاضبون يحمل أحدهم علم حزب الله مدرسة قالت وسائل إعلام لبنانية إنها ملكية خاصة للفنان اللبناني راغب علامة، فيما يبدو أنه ردة فعل على ما جاء في "اتصال هاتفي" متداول بين علامة وعبدالله بالخير، قالا إنه مفبرك بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتواصلت CNN بالعربية، مع إدارة أعمال راغب للحصول على تعليق حول ما تعرضت له المدرسة، ومقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

وأوضح كلٌ من الفنانين اللبناني والإماراتي إن الاتصال لم يكن حقيقياً، وقال عبدالله بالخير في مقاطع فيديو نشرها عبر خاصية القصص في حسابه على سناب شات، إنه تعرض لـ "خدعة" من أحد الأشخاص الذي "زيّف" صوت راغب بواسطة الذكاء الاصطناعي الـ AI، موضحًا بما معناه أنه استغرب الاتصال به من الفنان اللبناني الذي لم يتواصل معه منذ فترة طويلة.

كما نفى راغب صحة الاتصال في تدوينةٍ نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، الإثنين، قال فيها: " يتناول بعض الناشطين حديث تلفوني مصطنع بين احد الأشخاص وبين أحد الفنانين، وعن طريق الذكاء الاصطناعي جرى تقليد صوتي وحديث غير صحيح".

وأضاف: "أنفي هذا الاتصال جملةً وتفصيلاً، وسوف ألاحق الموضوع قضائياً لنصل إلى هذا الشخص".

وفي مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل، والذي أشعل غضب لبنانيين مناصرين لحزب الله، يظهر عبدالله بالخير وهو يتلقى اتصالاً هاتفيًا مزعومًا من راغب علامة، "يدعوه فيه الأخير لزيارة لبنان الذي بما معناه ارتاح من نصرالله"، في إشارة لزعيم الحزب اللبناني الذي اغتالته إسرائيل أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ورغم إعلان علامة وبالخير بأن الاتصال مزيف، لا يزال الفنان اللبناني يواجه تداعياته على مواقع التواصل في لبنان، بين من شككوا بالموضوع وآخرين تضامنوا مع راغب على مواقع التواصل، في مواجهة "الحملة" التي يتعرض لها، على حد وصفهم.