كارمن بصيبص ترحب بطفلتها الأولى من باريس

نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن ولادة طفلتها الأولى أندريا، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الاثنين.

ويشير موقع التقاط الصوة الذي شاركته كارمن من خلال منشورها إلى باريس.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت عن حملها، من خلال صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، ووجهت رسالة مؤثرة للأمهات اللبنانيات، حققت تفاعلاً على منصات التواصل في وقت كان فيه لبنان يتعرض لغاراتٍ إسرائيلية.

وكتبت كارمن، تعليقًا على الصورة: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر".



