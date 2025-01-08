أحمد سعد يمازح ويل سميث بصورة مع ابنه جيدن

نشر الأربعاء ، 08 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر المطرب المصري أحمد سعد عبر حسابه الرسمي علي إنستغرام، الثلاثاء، صورة جمعته بالنجم الأمريكي ويل سميث، وابنه جيدن.

وعلق سعد على الصورة ممازحًا سميث: " بسم الله ماشاء الله يا ويل جيدن كبر وبقي عريس ربنا يبارك".

ويربط بين النجمين صداقة قوية على ما يبدو، وظهرا معاً في صورة جمعتها بجوني ديب حققت تفاعلاً كبيراً العام الماضي 2024.

فنيًا.. روج أحمد سعد مؤخراً لألبومه المرتقب في 2025، من خلال صورة نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.



