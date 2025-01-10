دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حذر رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الجمعة، من أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها "تصطاد في الماء العكر"، بين السعوديين وإخوانهم في مصر والإمارات.

وقال تركي آل الشيخ في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا: "هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى".

وأضاف منشور تركي آل الشيخ أن تلك الحسابات "تضع صور معرفات سعودية أو إماراتيه أو مصرية، وكلها تُدار من الخارج وتأكدت من بعضها... أرجو الحذر".

وتفاعل متابعون على منصة "إكس"، من تحذير رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وجاءات أبرز ردودهم وتعليقاتهم كالتالي: