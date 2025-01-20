دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلق النجم المصري أحمد حلمي، الإثنين، أغنية ترويجية لمسرحيته الجديدة "بني آدم"، التي ستنطلق عروضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، قريبًا.

وشارك تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، أغنية حلمي مع فريق مسرحية "بني آدم"، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث المسرحية حول أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا، وعندما تحاول الابنة إعادة تأهيله، يعترض طريقها "روح شريرة" تحاول إعاقة عملها.

ويشارك حلمي في بطولة مسرحية "بني آدم": أسيل عمران، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغني، وإيمان السيد، وأحمد الرافعي، ومحمد جمعة، والفنان المصري القدير عماد رشاد، وفنانون آخرون.

وكان أحمد حلمي من بين نخبة من النجوم المصريين الذين حضروا حفل "Joy Awards"، وظهر إلى جانب رامز جلال في فيديو طريف، يعبران فيه عن سعادتهما بلقاء نجم الكوميديا الأمريكي مارتن لورانس.